Poids lourd en feu sur l’A28 : l’autoroute coupée entre Val de Somme et Mont Caubert

L’autoroute A28 a été coupée à la circulation dans le sens Abbeville vers Rouen à la suite d’un poids lourd en feu, indique la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest. Le sinistre s’est produit entre l’échangeur n°2 de Val de Somme et l’échangeur n°3 du Mont Caubert, dans le département de la Somme.



À ce stade, la durée de la coupure reste indéterminée. Les usagers sont invités à éviter le secteur et à faire preuve de prudence afin de ne pas gêner l’intervention des secours et des agents mobilisés sur place.