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Poids lourd en feu sur l’A28 : l’autoroute coupée entre Val de Somme et Mont Caubert

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Vendredi 13 Mars 2026 - 18:05



La circulation est interrompue sur l’A28, ce vendredi en début de soirée, dans le sens Abbeville-Rouen, après l’incendie d’un poids lourd au niveau du PR 9+600.



Les automobilistes et aux usagers sont invités de faire de prudence - Illustration
Les automobilistes et aux usagers sont invités de faire de prudence - Illustration
L’autoroute A28 a été coupée à la circulation dans le sens Abbeville vers Rouen à la suite d’un poids lourd en feu, indique la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest. Le sinistre s’est produit entre l’échangeur n°2 de Val de Somme et l’échangeur n°3 du Mont Caubert, dans le département de la Somme.

À ce stade, la durée de la coupure reste indéterminée. Les usagers sont invités à éviter le secteur et à faire preuve de prudence afin de ne pas gêner l’intervention des secours et des agents mobilisés sur place.

Déviation mise en place

Une déviation doit être instaurée depuis l’échangeur n°3, par la RD928, pour permettre aux automobilistes de rejoindre l’A28.

La DIR Nord-Ouest recommande la plus grande vigilance à l’approche de la zone d’intervention.



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