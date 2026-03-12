Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur sans permis interpellé après une course-poursuite avec la police

Les policiers se sont lancés à la poursuite du chauffard et ont réussi à l’interpeller un peu plus loin. Illustration Adobe Stock
Dans la nuit du 11 au 12 mars, peu avant minuit, une patrouille de police a tenté de contrôler un véhicule circulant à vive allure avenue du Val-l’Abbé à Saint-Étienne-du-Rouvray.
En voyant les policiers faire demi-tour pour l'intercepter, le conducteur a accéléré et pris la fuite par la rue Armand-Barbès, roulant à grande vitesse pour échapper aux forces de l’ordre.
Interpellé après une course-poursuite
Le déclenchement des signaux sonores et lumineux de la voiture de police n'a pas eu d'effet sur le chauffard, qui a a poursuivi sa route, sans ralentir aux intersections et sans respecter un stop, prenant de nombreux risques.
Arrivé avenue Barbès, le conducteur a abandonné son véhicule en roue libre avant de prendre la fuite à pied. Les policiers se sont lancés à sa poursuite et ont réussi à l’interpeller un peu plus loin.
Il conduisait sans permis
Le suspect, un homme de 19 ans, n’était pas titulaire du permis de conduire et faisait en outre l’objet de fiches de recherche, dont une pour interdiction de conduire.
Dans le véhicule, les policiers ont découvert une bonbonne de protoxyde d’azote et un ballon gonflable. Une jeune femme de 19 ans, passagère du véhicule a expliqué avoir demandé au conducteur et compagnon de s’arrêter sans succès.
Le jeune homme a été placé en garde à vue.
