Saint-Étienne-du-Rouvray : un conducteur sans permis interpellé après une course-poursuite avec la police

Un jeune automobiliste a été interpellé dans la nuit du 11 au 12 mars à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans la banlieue de Rouen, après avoir refusé d’obtempérer et tenté de fuir lors d'un contrôle de police.