Coupure d’électricité sur la rive gauche de la Métropole de Rouen : 32 000 foyers impactés

SEINE-MARITIME

Une panne électrique a touché ce matin une partie de la rive gauche de la Métropole Rouen Normandie. 32 000 foyers ont été privés de courant. Les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir l’alimentation.

