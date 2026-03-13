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Coupure d’électricité sur la rive gauche de la Métropole de Rouen : 32 000 foyers impactés

SEINE-MARITIME



Vendredi 13 Mars 2026 - 12:24



Une panne électrique a touché ce matin une partie de la rive gauche de la Métropole Rouen Normandie. 32 000 foyers ont été privés de courant. Les équipes techniques sont mobilisées pour rétablir l’alimentation.



Un gros bruit a été entendu dans le secteur de Grand-Quevilly : il est lié au déclenchement du plan d’urgence renforcé de l’entreprise LAT Nitrogen, selon la préfecture
Un gros bruit a été entendu dans le secteur de Grand-Quevilly : il est lié au déclenchement du plan d’urgence renforcé de l’entreprise LAT Nitrogen, selon la préfecture
Jusqu’à 32 000 foyers ont été privés d’électricité ce vendredi 13 mars au matin à Rouen rive gauche et dans plusieurs communes voisines : Le Petit-Quevilly, Le Grand-Quevilly, Petit-Couronne, Grand-Couronne et Saint-Étienne-du-Rouvray.

L’incident, survenu vers 10 heures, concerne le réseau de RTE, chargé du transport de l’électricité sur les lignes à haute tension. Les causes exactes de la panne font encore l’objet d’investigations.

Par sécurité, de son côté, le service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) a recommandé d'appeler les secours en cas de besoin sur le 112. 

Odeur de brûlé

Dans le même temps, des habitants ont indiqué avoir entendu un bruit important dans le secteur du Petit-Quevilly. D'autres ont signalé une forte odeur de brûlé qui serait liée, selon les sapeurs-pompiers, à  « une conséquence de la coupure de courant ce matin »

Selon les informations communiquées par la préfecture de la Seine-Maritime sur le réseau social X (anciennement Twitter), ce bruit est lié au déclenchement du plan d’urgence renforcé de l’entreprise LAT Nitrogen.

Ce dispositif permet la mise en sécurité automatique des installations industrielles en cas de coupure d’électricité. La manœuvre technique a généré un bruit important mais sans conséquence particulière, précisent les autorités.

Le rétablissement de l’électricité est attendu dès que les équipes d’intervention auront identifié et traité l’origine de la panne.

Une panne matérielle sur un poste de RTE

Quant à la coupure, elle « serait due à une panne matérielle sur un poste du réseau de transport d’électricité (RTE) qui transporte l'électricité sur les lignes à haute tension », explique la préfecture en tout début d'après-midi, toute en précisant que « la réalimentation des derniers clients est en cours ».

Selon les services de l’État, l’ensemble des postes sources a été réalimenté à 12 heures. L’opérateur Enedis, chargé de la distribution de l’électricité auprès des particuliers et des entreprises, indique que le rétablissement complet de l’alimentation est en cours de finalisation.

La remise sous tension des derniers foyers concernés doit intervenir dans les toutes prochaines minutes, permettant un retour à la normale dans les communes touchées.




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