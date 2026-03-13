Rouen : ivre, une conductrice circule à contresens dans le tunnel de la Grand’Mare

Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars 2026, vers 2h30, la police a été alertée par un automobiliste signalant qu’une Porsche circulait à contresens sur la N28, entre Rouen et Isneauville.
Interceptée dans le tunnel
Les policiers se sont engagés dans le tunnel de la Grand’Mare et ont effectivement rencontré le véhicule roulant à contresens sur la voie de gauche. Comme le relate une source policière, les fonctionnaires ont activé leurs avertisseurs lumineux et sonores et effectué les gestes réglementaires pour procéder à l’interception du véhicule, qui s’est finalement arrêté.
Au volant se trouvait une femme de 40 ans présentant plusieurs signes d’ivresse.
Au volant se trouvait une femme de 40 ans présentant plusieurs signes d’ivresse.
Contrôlée avec près de 2 g dans le sang
Compte tenu de la configuration des lieux et du danger pour la circulation, les policiers ont pris en charge la conductrice à bord de leur véhicule et ont remis la voiture dans le bon sens de la circulation afin de sécuriser les lieux.
Soumise à un dépistage, la conductrice a été contrôlée avec un taux de 0,92 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit pas loin de 2 g dans le sang. Elle a été placée en dégrisement puis en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention et le véhicule a été placé en fourrière.
Soumise à un dépistage, la conductrice a été contrôlée avec un taux de 0,92 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit pas loin de 2 g dans le sang. Elle a été placée en dégrisement puis en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention et le véhicule a été placé en fourrière.