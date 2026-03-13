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Rouen : ivre, une conductrice circule à contresens dans le tunnel de la Grand’Mare

SEINE-MARITIME



Vendredi 13 Mars 2026 - 11:44



Une femme âgée de 40 ans a été interceptée par la police au volant de sa voiture qui circulait à contresens dans le tunnel de la Grand’Mare. Elle avait près de 2 g d’alcool dans le sang.



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Dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 mars 2026, vers 2h30, la police a été alertée par un automobiliste signalant qu’une Porsche circulait à contresens sur la N28, entre Rouen et Isneauville.

Interceptée dans le tunnel

Les policiers se sont engagés dans le tunnel de la Grand’Mare et ont effectivement rencontré le véhicule roulant à contresens sur la voie de gauche. Comme le relate une source policière, les fonctionnaires ont activé leurs avertisseurs lumineux et sonores et effectué les gestes réglementaires pour procéder à l’interception du véhicule, qui s’est finalement arrêté.

Au volant se trouvait une femme de 40 ans présentant plusieurs signes d’ivresse.

Contrôlée avec près de 2 g dans le sang

Compte tenu de la configuration des lieux et du danger pour la circulation, les policiers ont pris en charge la conductrice à bord de leur véhicule et ont remis la voiture dans le bon sens de la circulation afin de sécuriser les lieux.

Soumise à  un dépistage, la conductrice a été contrôlée avec un taux de 0,92 mg d’alcool par litre d’air expiré, soit pas loin de 2 g dans le sang. Elle a été placée en dégrisement puis en garde à vue. Son permis de conduire a fait l’objet d’une rétention et le véhicule a été placé en fourrière.



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