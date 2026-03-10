Emmanuel Macron attendu sur le chantier des futurs réacteurs EPR2 de Penly, en Seine-Maritime

Cette visite du chef de l'Etat sur le site de Penly (Seine-Maritime) marquera sa première venue sur un chantier de construction de nouveaux réacteurs nucléaires lancé dans le cadre de la relance de la filière en France.Photo: EDF/CNPE Penly/Didier Marc
Le président de la République effectuera un déplacement jeudi 12 mars sur le site de la centrale nucléaire de Penly, sur le littoral de Seine-Maritime. Cette visite marquera sa première venue sur un chantier de construction de nouveaux réacteurs nucléaires lancé dans le cadre de la relance de la filière en France.
À cette occasion, Emmanuel Macron visitera le chantier des futurs réacteurs EPR2 actuellement en préparation sur le site normand. Il présidera également le cinquième Conseil de politique nucléaire (CPN) organisé depuis 2022, instance chargée de piloter la stratégie nationale dans ce domaine.
Un site clé dans la relance du nucléaire français
Le déplacement doit mettre en lumière le rôle stratégique du site de Penly dans la politique énergétique française. Déjà équipé de deux réacteurs en exploitation, il fait partie des trois implantations retenues pour accueillir les premiers EPR2, aux côtés des centrales de Gravelines (Nord) et du Bugey (Ain).
Lors du Conseil de politique nucléaire, plusieurs dossiers structurants doivent être examinés. Parmi eux : l’avancement des trois premières paires de réacteurs EPR2, les projets d’usines de retraitement du combustible menés par Orano à La Hague, ainsi que la stratégie visant à « fermer le cycle » du combustible nucléaire. L’état d’avancement des projets de petits réacteurs modulaires (SMR) sera également évoqué.
A SAVOIR - Déroulé prévisionnel de la visite
• 14h40 : visite du chantier EPR2 de Penly suivie d’une prise de parole du président de la République.
• 15h30 : réunion du Conseil de politique nucléaire.
En marge d'un sommet sur l'énergie nucléaire
Depuis 2017, la stratégie énergétique défendue par l’exécutif repose sur trois axes : la relance du nucléaire, le développement des énergies renouvelables et l’amélioration de l’efficacité énergétique. Cette orientation avait été formalisée lors du discours de Belfort en 2022, annonçant notamment la construction de nouveaux réacteurs.
Ce déplacement intervient alors que Paris accueille un sommet international consacré à l’énergie nucléaire, réunissant chefs d’État, organisations internationales, institutions financières et industriels autour du rôle du nucléaire dans la transition énergétique et la souveraineté énergétique.
