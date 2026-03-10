Emmanuel Macron attendu sur le chantier des futurs réacteurs EPR2 de Penly, en Seine-Maritime

Le déplacement doit mettre en lumière le rôle stratégique du site de Penly dans la politique énergétique française. Déjà équipé de deux réacteurs en exploitation, il fait partie des trois implantations retenues pour accueillir les premiers EPR2, aux côtés des centrales de Gravelines (Nord) et du Bugey (Ain).



Lors du Conseil de politique nucléaire, plusieurs dossiers structurants doivent être examinés. Parmi eux : l’avancement des trois premières paires de réacteurs EPR2, les projets d’usines de retraitement du combustible menés par Orano à La Hague, ainsi que la stratégie visant à « fermer le cycle » du combustible nucléaire. L’état d’avancement des projets de petits réacteurs modulaires (SMR) sera également évoqué.