Disparition inquiétante à Évreux : Léa, 15 ans, retrouvée à Mantes-la-Jolie

La police nationale de l’Eure avait diffusé ces dernières heures un appel à témoins afin de retrouver Léa, âgée de 15 ans et demi, disparue depuis lundi 9 mars dans l’après-midi à Évreux. L’adolescente n’avait alors plus donné de nouvelles.



Selon les informations communiquées par les enquêteurs, elle devait se rendre vers 13 heures au CATTP d’Évreux, un centre médico-psychologique où elle est suivie. Ne la voyant pas arriver et sans nouvelles de sa part, l’inquiétude a rapidement conduit les autorités à lancer un appel à témoins.