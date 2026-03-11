Connectez-vous S'inscrire

Disparition inquiétante à Évreux : Léa, 15 ans, retrouvée à Mantes-la-Jolie



Mercredi 11 Mars 2026 - 18:42



La disparition de Léa, une adolescente de 15 ans signalée à Évreux depuis lundi, a mobilisé les enquêteurs de la police nationale. Selon plusieurs sources, la jeune fille aurait finalement été localisée à la gare de Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines.



Léa, 15 ans, était portée disparue depuis lundi 9 mars 2026 dans l’après-midi à Évreux
Léa, 15 ans, était portée disparue depuis lundi 9 mars 2026 dans l’après-midi à Évreux
La police nationale de l’Eure avait diffusé ces dernières heures un appel à témoins afin de retrouver Léa, âgée de 15 ans et demi, disparue depuis lundi 9 mars dans l’après-midi à Évreux. L’adolescente n’avait alors plus donné de nouvelles.

Selon les informations communiquées par les enquêteurs, elle devait se rendre vers 13 heures au CATTP d’Évreux, un centre médico-psychologique où elle est suivie. Ne la voyant pas arriver et sans nouvelles de sa part, l’inquiétude a rapidement conduit les autorités à lancer un appel à témoins.

Saine et sauve

D’après certaines sources, information qui n’a pas encore été officiellement confirmée par les enquêteurs à cette heure, Léa aurait été retrouvée " saine et sauve" ce mercredi 11 mars en gare de Mantes-la-Jolie (Yvelines).

Les services de police avaient auparavant appelé toute personne disposant d’informations susceptibles d’aider à localiser la jeune fille à contacter le commissariat d’Évreux.
 




FIL INFO

Disparition inquiétante à Évreux : Léa, 15 ans, retrouvée à Mantes-la-Jolie

11/03/2026

Emmanuel Macron attendu sur le chantier des futurs réacteurs EPR2 de Penly, en Seine-Maritime

10/03/2026

Rétro Mantes : le salon vintage revient en avril au parc des expositions

10/03/2026

Yvelines : un homme attaqué chez lui en pleine nuit par quatre adolescents à Porcheville

10/03/2026

Un cycliste grièvement blessé dans une collision avec un poids lourd au Petit-Quevilly

10/03/2026

Aubevoye : un utilitaire électrique prend feu au centre technique Renault

09/03/2026
   
 