Rétro Mantes : le salon vintage revient en avril au parc des expositions



Mardi 10 Mars 2026 - 12:04



Voitures anciennes, bourse d’échanges et ambiance rétro seront au rendez-vous les 18 et 19 avril 2026 au parc des expositions de l’Île l’Aumône à Mantes-la-Jolie, à l’occasion du salon « Rétro Mantes ».



Passionnés de véhicules anciens et amateurs d’objets vintage ont rendez-vous dans les Yvelines au printemps prochain. Le salon Rétro Mantes investira le parc des expositions de l’Île l’Aumône à Mantes-la-Jolie pour deux jours consacrés à l’univers rétro.

Organisé autour d’une bourse d’échanges, l’événement réunira collectionneurs, clubs et exposants spécialisés. Les visiteurs pourront y trouver pièces détachées, miniatures, documentation, mais aussi découvrir des espaces dédiés aux flippers et au rétrogaming.

Un rendez-vous pour les passionnés de véhicules anciens

Le salon accueillera également de nombreux véhicules de collection. Une entrée sera offerte aux conducteurs venant avec une automobile, une moto, un camion ou un cyclo d’avant 1990.

Une guinguette et plusieurs animations devraient compléter le programme de cette manifestation organisée avec le soutien de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et de la Ville de Mantes-la-Jolie.

Le salon sera ouvert samedi 18 avril de 9 h à 19 h et dimanche 19 avril de 9 h à 18 h. L’entrée est fixée à 5 euros, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

NOTE - Infos pratiques
    •    Événement : Rétro Mantes – Salon vintage
    •    Dates : samedi 18 et dimanche 19 avril 2026
    •    Lieu : Parc des expositions de l’Île l’Aumône, 78200 Mantes-la-Jolie
    •    Horaires :
    •    Samedi : 9 h – 19 h
    •    Dimanche : 9 h – 18 h
    •    Tarif : 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)
    •    Contact : retromantes@gmail.com



