Rétro Mantes : le salon vintage revient en avril au parc des expositions

Le salon accueillera également de nombreux véhicules de collection. Une entrée sera offerte aux conducteurs venant avec une automobile, une moto, un camion ou un cyclo d’avant 1990.



Une guinguette et plusieurs animations devraient compléter le programme de cette manifestation organisée avec le soutien de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et de la Ville de Mantes-la-Jolie.



Le salon sera ouvert samedi 18 avril de 9 h à 19 h et dimanche 19 avril de 9 h à 18 h. L’entrée est fixée à 5 euros, gratuite pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.