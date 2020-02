Un kayakiste récupéré inconscient à 2 km des côtes de Seine-Maritime

Vers 13 heures, l'équipage de l'hélicoptère a localisé le kayakiste alors inconscient et l'a hélitreuillé à bord avec le concours du plongeur de l'appareil. La victime a été déposée quelques minutes plus tard à l'hôpital de Fécamp où elle a été prise en charge par une équipe médicale.



Les conditions météorologiques sur zone ont rendu l'intervention difficile. Les sauveteurs ont été confrontés à un vent de secteur Sud soufflant à 60 km/h, et à une mer forte avec des vagues d'une hauteur de 2,50 mètres environ, explique la préfecture maritime.



En raison des conditions météorologiques perturbées sur tout le littoral de la Manche jusqu'au Nord Pas-de-Calais, les autorités maritimes déconseillent fortement toute pratique de loisirs nautiques et appelle tous les usagers de la mer à la plus grande prudence.