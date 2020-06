Un docker retrouvé mort sur le parking d’une école près du Havre, victime d’actes de torture

Connu des services de police, le trentenaire aurait été mis en cause dans une importante affaire de drogue sur le port du Havre en 2017, impliquant également d’autres dockers.



L’enquête a été confiée par le parquet au service régional de police judiciaire de Normandie. Les enquêteurs vont devoir établir dans quelles circonstances et où cet homme a été tué et si le corps n’a pas ensuite été déposé sur ce parking.



