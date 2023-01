Un cyclomotoriste succombe à ses blessures après un accident au Havre

La chute a été violente : sérieusement blessée au niveau de la tête, la victime âgée de 28 ans et demeurant à Fontaine-la-Vallée a été pris en charge par les secours. Il a été transporté, avec un pronostic vital engagé, à l’hôpital Jacques-Monod à Montivilliers, avant d’être transféré vers le CHU Charles-Nicolle à Rouen où il a succombé à ses blessures.



L’enquête est confiée à la brigade des accidents et délits routiers (BADR). Un appel à témoin a été lancé et toute personne ayant des informations au sujet de cet accident est invitée à contacter le 02 32 74 39 80.