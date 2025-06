Un autocar scolaire percute le mur d'un cimetière à Mesnil-en-Ouche : trois blessés, dont la conductrice en urgence absolue

L’accident a mobilisé d’importants moyens de secours. Quinze sapeurs-pompiers, appuyés par une équipe du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) d’Évreux et la gendarmerie, se sont rendus sur les lieux.



Deux adolescentes de 13 et 14 ans ont été blessées et transportées en urgence relative vers le centre hospitalier de Bernay. La conductrice du bus, âgée d'une cinquantaine d'années, grièvement blessée, a été médicalisée sur place avant d’être évacuée en urgence absolue vers l’hôpital d’Évreux.