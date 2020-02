Tapage nocturne à Elbeuf : l’altercation conduit trois des protagonistes à l’hôpital

La scène se passe au bas d’un immeuble de rue Camille-Randoing. L’échange entre les deux hommes tournent rapidement au vinaigre. Celui qui est alcoolisé, âgé de 40 ans, sort un couteau et frappe l’autre âgé de 55 ans à plusieurs reprises avec l’arme blanche.



Il s’en prend également à la femme la frappant au niveau de l’épaule avec une bouteille qui se brise et provoque une plaie profonde de 15 cm dans le dos de la victime.



Les deux blessés sont pris en charge par les sapeurs-pompiers et transportés dans un état sérieux à l’hopital.