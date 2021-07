Six blessés, dont trois en urgence absolue, dans un accident de la route, en Seine-Maritime

En réalité, le bilan définitif fait désormais état, à 20h45, de trois blessés graves et trois blessés légers qui ont été pris en charge par deux équipes du service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Fécamp et du Havre.



Les victimes sont évacuées par ambulances et par hélicoptère pour les cas les plus graves vers les centres hospitaliers de Rouen, Fécamp et Le Havre.



Une vingtaine de sapeurs-pompiers sont engagés sur les lieux de l'accident, avec neuf engins, ainsi que Dragon76, l'hélicoptère de la sécurité civile.



La D73 (route de Bolbec) a été fermée à la circulation le temps des opérations de secours.