Seine-Maritime : une voiture percute un arbre, l’un des occupants en urgence absolue

Les deux occupants d’une voiture de tourisme ont été blessés, dont un grièvement, dans un accident de la route qui s’est produit ce lundi vers 13 heures sur la commune d’Étousteville-Écalles, en Seine-Maritime.



A leur arrivée sur place, chemin départemental 919 (route de Rouen), les sapeurs-pompiers ont constaté que le véhicule, seul en cause, avait percuté un arbre et qu’un des occupants était incarcéré dans l’habitacle. Ce dernier, sérieusement blessé, a été extrait méticuleusement de la voiture et pris en charge par les sapeurs-pompiers.



Les soignants du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) ont prodigué les premiers soins à la victime qui a été transportée médicalisée vers un hôpital de la région.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’établir les circonstances de l’accident dont l’origine serait une perte de contrôle.