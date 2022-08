Seine-Maritime : l’auteur d’un rodéo et d’un refus d’obtempérer arrêté sur les hauts de Rouen

Le mis en cause est parvenu à se faufiler en empruntant les trottoirs en faisant des roues arrières. Perdu de vue per les forces de l’ordre, il a finalement été retrouvé à pied impasse Louise-Weiss où il a été interpellé sans opposer de résistance.



L’homme, un rouennais de 38 ans, a été placé en garde à vue pour refus d’obtempérer, rodéo et refus de se soumettre au contrôle d’alcoolémie.



La moto n’a pas été retrouvée.