Seine-Maritime : braquage d’un Carrefour City au Havre, le troisième en un peu plus d’un mois

Des investigations de police technique et scientifique (recherche d’indices et de traces) ont été réalisées sur les lieux et le service d’identité judiciaire (IJ).



En un peu plus d’un mois cents le troisième Carrefour City du Havre qui est braqué. Le 6 juin, deux individus, armés, s’étaient fait remettre le contenu de la caisse du supermarché situé rue du Marechal-Joffre.



Un mois plus tard, jour pour jour, c’est le Carrefour City de la rue Aristide-Briand qui était attaqué par un homme armé et la tête dissimulée par une capuche.