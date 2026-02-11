Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : à plus de 100 km/h dans les rues de Canteleu, après un refus d'obtempérer


Un automobiliste, déjà sanctionné il y a quelques semaines pour conduite sans permis, a été interpellé à Canteleu, près de Rouen, après un refus d'obtempérer et un périple à vive allure ponctué de multiples infractions.



Mercredi 11 Février 2026 - 11:51


L'automobiliste a pris des gros risques en circulant à plus de 100 km/h sur la chaussée mouillée - Illustration Pixabay/freestocks-photos
L'automobiliste a pris des gros risques en circulant à plus de 100 km/h sur la chaussée mouillée - Illustration Pixabay/freestocks-photos
Dans la nuit du 10 au 11 février, vers une heure du matin, les policiers repèrent un véhicule lancé à vive allure avenue du Président-Allende, à Canteleu. Ils décident alors de procéder à un contrôle. Mais le conducteur, âgé de 32 ans, refuse de s’arrêter et prend la fuite à vive allure. Il grille un feu rouge, fait des pointes à plus de 100 km/h sur une chaussée détrempée et traverse un dos-d’âne puis un rond-point sans ralentir, détaille une source policière.

Intercepté ancienne route de Duclair

La course s’arrête une dizaine de minutes plus tard, sur l’ancienne route de Duclair toujours à Canteleu. Le chauffard se rend aux forces de l'ordre sans opposer de résistance. L’homme, âgé de 32 ans et domicilié dans le 19e arrondissement de Paris, est de nouveau rattrapé pour des faits déjà constatés récemment : conduite sans permis.

Les vérifications établissent également un taux d’alcoolémie de 0,62 mg/l d’air expiré. Il a été emmené à l’hôtel de police de Rouen pour la poursuite de la procédure.




Mots clés : enquête, faits divers, police, Seine-Maritime




