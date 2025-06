Sécurité. Plus de 220 policiers et gendarmes mobilisés pour la fête de la musique en Seine-Maritime

À l’occasion des festivités de la Fête de la musique, qui auront lieu le samedi 21 juin 2025, les autorités ont prévu un important dispositif de sécurité sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime. Plus de 220 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer la sécurité du public, appuyés par une vingtaine de policiers municipaux dans les principales communes du département.



Ce dispositif de terrain sera complété par le renfort des sapeurs-pompiers, déployés dans l’ensemble des centres d’incendie et de secours. Objectif : garantir des interventions rapides en cas de besoin et assurer une couverture complète du territoire.