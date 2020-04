Rouen : un plongeur des sapeurs-pompiers saute de 15 m et sauve un désespéré de la noyade

L’opérateur tente alors de le dissuader et discute avec lui afin de gagner du temps et de permettre aux secours d’arriver sur place.



Une équipe avec un sauveteur aquatique prend la direction du pont Flaubert. Mais en arrivant sur les lieux, au milieu du pont, il est déjà trop tard : l’homme a sauté dans le fleuve à une hauteur d’environ 15 mètres. Le plongeur, n’écoutant que son courage, se jette à son tour dans le vide pour aller porter assistance à la victime qui se débat dans l’eau.



Le quadragénaire, d’abord maintenu à la surface, est récupéré à bord d’une embarcation du service départemental d’incendie et de secours. Il est ramené sur le quai rive droite et pris en charge par les secours. Légèrement blessé, il est transporté aux urgences de l’hôpital Charles-Nicolle.