Rodéo et refus d’obtempérer à Val-de-Reuil : un jeune homme arrêté en état de récidive légale

Alors qu’ils étaient en patrouille, hier après-midi, place des 4 Saisons à Val-de-Reuil (Eure) l’attention des policiers a été attirée deux motos de cross circulant à vive allure et faisant des roues arrières (wheeling).



Les forces de l’ordre ont tenté de les intercepter, en vain. L’un des fuyards, qui avait le visage dissimulé par une cagoule noire, a pu être rattrapé au niveau de la route de la Lisière, une route forestière, et interpellé. Le mis en cause est âgé de 21 ans et domicilié à Val-de-Reuil.