Plus de 100 sorties en Seine-Maritime : les sapeurs-pompiers sur le front de la tempête

En raison des vents violents qui ont soufflé toute la nuit et dans la journée, les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus plus d’une centaine de fois entre dimanche 20 heures et ce lundi.



Pour l’essentiel, il s’est agi pour eux de dégager les chaussées des arbres et autres branches arrachées ou encore de fils électriques et objets divers menaçant de tomber sur la chaussée.



A l’image de cet arbre qui s’est couché sur une voiture à Saint-Laurent de Brevedent, comme le rapporte la gendarmerie sur sa page Facebook. Aucune victime n’a été dénombrée.