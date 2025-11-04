Connectez-vous S'inscrire

Page test




Mardi 4 Novembre 2025 - 12:58








Suivre InfoNormandie sur WhatsApp
http://

Page test

04/11/2025

Feu de toiture à Montville : cinq personnes relogées, pas de blessé, trois maisons sauvées

04/11/2025

Bolbec : un conducteur en garde à vue pour conduite sous stupéfiants en récidive et refus de priorité

03/11/2025

Collision avec un bus aux Andelys : un conducteur piégé dans sa voiture

03/11/2025

Saint-Étienne-du-Rouvray : un client ivre frappe une serveuse et le gérant du restaurant

03/11/2025

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025

Incendie criminel à la mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime) : quatre jeunes mis en examen

02/11/2025

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025

Suspicion de fuite de gaz à l’Ehpad de Saint-Crespin en Seine-Maritime : fausse alerte

02/11/2025

Accident sur l’A13 à Oissel : deux blessés et une circulation fortement ralentie

01/11/2025

Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

31/10/2025

Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

31/10/2025

Le Havre : il roule sans permis dans la voiture de sa grand-mère

31/10/2025

Pris en chasse par la police, le chauffard finit sa course dans une clôture à Sotteville-lès-Rouen

31/10/2025

Saint-Aubin-sur-Gaillon : un camion-toupie se renverse dans un chemin, le conducteur coincé dans sa cabine

31/10/2025

Seine-Maritime : cinq bus partent en fumée dans un incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux

30/10/2025

Un hangar agricole de 500 m² ravagé par les flammes à Mauquenchy, près de Forges-les-Eaux

30/10/2025

Incendie dans un immeuble à Évreux : 18 personnes évacuées dans la nuit

30/10/2025

Le Havre : un automobiliste grille un feu rouge et prend des risques dans le tunnel Jenner

30/10/2025

Le Havre : un conducteur ivre percute une voiture en stationnement

30/10/2025
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles

30/10/2025 -

En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat

02/11/2025 -

Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre

31/10/2025 -

Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe

03/11/2025 -

A13 : deux poids lourds se percutent, l’un s’embrase à Incarville, dans l’Eure

28/10/2025 -

Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf

31/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen