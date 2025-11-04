Connectez-vous
Page test
Mardi 4 Novembre 2025 - 12:58
Test AdSense InfoNormandie
Page test
04/11/2025
Feu de toiture à Montville : cinq personnes relogées, pas de blessé, trois maisons sauvées
04/11/2025
Bolbec : un conducteur en garde à vue pour conduite sous stupéfiants en récidive et refus de priorité
03/11/2025
Collision avec un bus aux Andelys : un conducteur piégé dans sa voiture
03/11/2025
Saint-Étienne-du-Rouvray : un client ivre frappe une serveuse et le gérant du restaurant
03/11/2025
Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe
03/11/2025
Incendie criminel à la mairie de Grand-Couronne (Seine-Maritime) : quatre jeunes mis en examen
02/11/2025
En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat
02/11/2025
Suspicion de fuite de gaz à l’Ehpad de Saint-Crespin en Seine-Maritime : fausse alerte
02/11/2025
Accident sur l’A13 à Oissel : deux blessés et une circulation fortement ralentie
01/11/2025
Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf
31/10/2025
Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre
31/10/2025
Le Havre : il roule sans permis dans la voiture de sa grand-mère
31/10/2025
Pris en chasse par la police, le chauffard finit sa course dans une clôture à Sotteville-lès-Rouen
31/10/2025
Saint-Aubin-sur-Gaillon : un camion-toupie se renverse dans un chemin, le conducteur coincé dans sa cabine
31/10/2025
Seine-Maritime : cinq bus partent en fumée dans un incendie spectaculaire à Saint-Valery-en-Caux
30/10/2025
Un hangar agricole de 500 m² ravagé par les flammes à Mauquenchy, près de Forges-les-Eaux
30/10/2025
Incendie dans un immeuble à Évreux : 18 personnes évacuées dans la nuit
30/10/2025
Le Havre : un automobiliste grille un feu rouge et prend des risques dans le tunnel Jenner
30/10/2025
Le Havre : un conducteur ivre percute une voiture en stationnement
30/10/2025
Les brèves
10/10/2025
Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger
09/10/2025
Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge
09/10/2025
Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »
21/03/2025 19:12 -
infonormandie
Une distillerie ravagée par le feu dans l'Eure : elle abritait plus de 100 000 litres d'alcool, de vinaigre et de cidre
(708.93 Ko)
07/02/2025 23:06 -
infonormandie
Accident grave sur l’A150 entre Rouen et Yvetot : quatre jeunes blessés, dont deux en urgence absolue
(424.03 Ko)
24/08/2024 13:25 -
infonormandie
Eure. 1 200 caravanes attendues à Saint-Marcel au rassemblement évangélique des gens du voyage
(969.07 Ko)
20/06/2024 10:48 -
infonormandie
Incendie à Pont-Audemer : un blessé léger, 155 foyers privés d’électricité
(430.92 Ko)
03/05/2024 08:18 -
infonormandie
Une femme tuée et un enfant de 4 ans blessé dans un accident de la route en Seine-Maritime
(493.03 Ko)
Les infos les + lues
Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles
30/10/2025
-
infonormandie
En Seine-Maritime, mort d'un septuagénaire après une chute de la falaise d’Étretat
02/11/2025
-
infonormandie
Quatre bus détruits par un nouvel incendie au dépôt Transdev du Havre
31/10/2025
-
infonormandie
Sept véhicules impliqués dans un accident sur le viaduc de Calix à Caen : gros bouchons à l’heure de pointe
03/11/2025
-
infonormandie
A13 : deux poids lourds se percutent, l’un s’embrase à Incarville, dans l’Eure
28/10/2025
-
infonormandie
Accident sur un passage à niveau : trafic SNCF interrompu entre Oissel et Elbeuf
31/10/2025
-
infonormandie
L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen
Bolbec : un conducteur en garde à vue pour conduite sous stupéfiants en récidive et refus de priorité
Yvelines
Yvelines. Un jeune homme interpellé par un témoin en train de forcer la fenêtre d’un pavillon à Houilles
NORMANDIE
Deauville–Marrakech : bientôt un vol direct entre la Normandie et le Maroc, le samedi
CRISE SANITAIRE
Covid-19. Le taux d'incidence régresse en Normandie, affirme l'Agence régionale de santé
LOISIRS
Eure : les orchidées sortent le grand jeu au château de Vascoeuil !
Info-Route
Fermetures nocturnes du tunnel de la Grand’Mare à Rouen : des déviations mises en place
ECONOMIE
La Fromagerie La Quesne inaugure ses nouveaux locaux à Bois-Héroult : un tournant pour l’agriculture bio normande
UNE
Seine-Maritime. Des héros du quotidien honorés pour leur bravoure à la cérémonie du 14 juillet à Rouen
