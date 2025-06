Nuage toxique sur le site Revima : exercice de sécurité civile grandeur nature à Rives-en-Seine

Le système d’alerte FR-Alert, activé en conditions réelles, enverra deux messages aux téléphones portables situés dans la zone simulée de danger : un premier message d’alerte avec des consignes de sécurité à suivre, puis un message de fin d’alerte une fois l’exercice terminé.



Cette technologie repose sur deux canaux : le cell broadcast (alertes visibles et sonores sur tous les téléphones récents, même en veille) et les SMS géolocalisés pour les appareils plus anciens. L’outil est conçu pour fonctionner même de nuit, sans application préalable.



Parmi les acteurs mobilisés : la préfecture, le SDIS76 (pompiers), la gendarmerie, le Samu, la DREAL, la Direction des territoires et de la mer, les communes concernées, les entreprises Revima et Collet SAS, mais aussi l’Éducation nationale (pour tester les PPMS dans les écoles), ATMO Normandie (qualité de l’air) et la Délégation militaire départementale.