Montivilliers : une jeune fille de 10 ans blessée par une voiture en traversant la chaussée

Une adolescente a été blessée, jeudi vers 17 heures, dans un accident de la circulation à Montivilliers (Seine-Maritime). La victime, âgée de 10 ans, a été percutée par un véhicule Dacia au moment où elle traversait la chaussée, avenue du Maréchal-Foch.



Selon les premiers éléments de l’enquête, la jeune fille aurait débouché entre deux voitures en stationnement et traversé la rue en courant au moment où survenait le véhicule conduit par un homme de 64 ans. Dans le choc, elle a été blessée à un tibia (elle souffrirait d'une fracture) et à un bras. Elle a été transportée, médicalisée par le SMUR, vers l'hôpital Jacques-Monod, à Montivilliers.



L'automobiliste n'a pas été blessé.



La circulation sur l'avenue Foch a été interrompue le temps de l'intervention des secours et de permettre aux policiers de procéder aux constatations d'usage.