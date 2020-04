Le Havre : deux voleurs, en compagnie d’une fillette, arrêtés dans l’enceinte du stade Océane

Les deux suspects ainsi que la fillette ont été remis aux policiers nationaux et conduits au commissariat central. Lors de leur audition, les deux Havrais, âgés de 40 et 42 ans, ont raconté avoir escaladé une barrière de chantier pour accéder dans le stade où ils ont fait la tournée des boutiques du club.



Les deux hommes ont été placés en garde à vue pour vol par escalade en réunion et violation des règles de confinement (amende de 135€ chacun). La fillette a été confiée à sa famille, mais son père, qui était par ailleurs en état d’ivresse, devra répondre également devant la justice de soustraction d’un parent à ses obligations légales.