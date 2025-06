L'A13 fermée plusieurs nuits dans l'Eure : Sanef rénove un pont à Incarville du 9 juin au 1er novembre

Pour garantir la sécurité des agents intervenants, le chantier entraînera des neutralisations de voies en journée, tout au long de la durée des travaux. Ainsi, des fermetures totales de l’autoroute A13 de nuit, sont programmées dans les deux sens de circulation du 29 septembre au 1er octobre et du 27 au 29 octobre entre 20h et 6h.



Ces fermetures ponctuelles permettront la pose et la dépose des marquages au sol temporaires nécessaires au chantier.