Feu de transformateur, une centaine d’abonnés privés de courant à Eu, en Seine-Maritime

Plus d’une centaine d’abonnés, dont un cabinet de radiologie et un institut médico-éducatif (IME) accueillant soixante enfants et trente adultes, ont été privés d’électricité une partie de la journée a Eu, en Seine-Maritime.



Vers 12h15, les sapeurs-pompiers ont été prévenu qu’une épaisse fumée noire s’échappait d’un transformateur électrique, rue du Mont-Vitot. Procédant à une reconnaissance dès leur arrivée sur place, les secours ont pu déterminer que le feu s’était déclaré dans l’armoire électrique et aux câbles souterrains.



L’incendie a été circonscrit après que les agents d’Enedis ont coupé le réseau d’alimentation, privant ainsi plus d’une centaine d’abonnés de courant jusqu’en fin d’après-midi pour certains, le temps de la remise en état des installations.