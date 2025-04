Feu de friteuse aux Andelys : quatre victimes, dont deux conduites à l'hôpital de Vernon

Les quatre occupants de la maison ont été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Un homme de 47 ans et une jeune fille de 17 ans ont dû être transportés en urgence relative au centre hospitalier de Vernon. Une femme de 42 ans et un adolescent de 12 ans, également en urgence relative, ont été laissés sur place, leur état ne nécessitant pas un transport à l’hôpital.



Le couple et les deux adolescents devaient être relogés par leur famille.



L’intervention a mobilisé 21 sapeurs-pompiers, jusqu’à 21h40.