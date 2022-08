Évreux : une jeune fille frappée à la tête avec une barre de fer en ouvrant sa fenêtre de chambre

Alors qu’elle est dans sa chambre, une adolescente entend frapper au volet de la fenêtre, relate une source policière. Elle décide alors d’ouvrir le volet, puis sa fenêtre en voyant qu’il s’agit d’un jeune homme qui habite le quartier. Mais à cet instant, sans s’y attendre et sans raison elle reçoit un violent coup de barre de fer au niveau de la tête.



La victime s’empresse de refermer la fenêtre et d’aller prévenir son père qui se trouve dans le salon. Entre-temps l’agresseur casse la vitre de la fenêtre et prend la fuite.



Blessée à une arcade sourcilière, l’adolescente est conduite à l’hôpital et se voit délivrer un certificat médical avec huit jours d’incapacité totale de travail.