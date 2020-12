Evreux : plus de 2 kg de stupéfiants étaient cachés dans une conduite de la salle de bain

Une banale opération anti-drogue organisée dans un hall et les parties communes d'un immeuble situé dans le quartier de La Madeleine à Evreux (Eure) a conduit les policiers à mettre la main sur plus de 2 kg de résine et d'herbe de cannabis, dans l'appartement d'un homme de 28 ans.



Lundi 7 décembre, vers 10 heures, des hommes de la brigade des stupéfiants assistés d'une équipe de l'Unité canine et de son chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants décident de faire un contrôle ciblé rue de l'Espéranto. Les forces de l'ordre investissent un hall et les parties communes d'un immeuble, connu pour être un lieu de passage de nombreux toxicomanes.