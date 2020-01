Évreux : ivre, le perturbateur avait deux couteaux à cran d’arrêt dans ses poches

Les policiers du commissariat d’Évreux (Eure) ont interpellé hier, mardi, peu avant 13 heures, un homme qui perturbait le service à la Brasserie du Palais, située à l’angle des rues Joséphine et de Verdun (devant le palais de justice) à Évreux.



L’individu, âgé de 49 ans et sans domicile fixe, était fortement alcoolisé. Il a été contrôlé avec un taux de 1,03 mg par litre d’air expiré, soit plus de 2 g dans le sang.



Lors de la palpation de sécurité, il a été trouvé en possession dans ses poches de deux couteaux à cran d’arrêt, ce qui lui a valu d’être placé en garde à vue pour port d’armes prohibées.



Entendu par les enquêteurs après dégrisement, il a été laissé libre avec un rappel à la loi par officier de police judiciaire.