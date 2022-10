Evreux : ils s'aspergent mutuellement de gaz lacrymogène pour régler un vieux compte

Une adolescente de 16 ans et un homme de 25 ans ont été placés en garde à vue pour violences réciproques, dans l'Eure.



Mercredi 26 octobre, en milieu d’après-midi, un équipage du groupe de sécurité de proximité (GSP) du commissariat d’Évreux, est appelé à se rendre sur la zone commerciale du Grand Évreux pour une rixe. Sur place, les policiers interpellent les deux protagonistes qui expliquent en être venus aux mains suite à un différend antérieur.



Il s’avère que la jeune fille et l’homme ont échangé des coups et se sont aspergés mutuellement de gaz lacrymogène. Tous deux ont été interpellés et emmenés à l’hôtel de police pour être entendus.