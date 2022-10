Evreux : fortement alcoolisée, elle entaille la main de son compagnon avec un tesson d'assiette

Sur place, les fonctionnaires sont confrontés à une femme fortement alcoolisée qui déclare tout de go qu'elle vient de frapper son compagnon avec un tesson d'assiette cassée. L'homme, âgé de 60 ans, présente en effet une entaille importante à la main gauche. Il est immédiatement pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté au centre hospitalier Seine-Eure à Cambolle.



La femme qui reconnaît être à l'origine de la blessure est interpellée et emmenée à l'hôtel de police. Son état ne permet pas aux enquêteurs de l'auditionner immédiatement. Fortement alcoolisée, elle n'est pas alors en capacité de souffler dans l'éthylomètre pour mesurer son taux d'alcoolémie. Huit heures après son placement en cellule de dégrisement elle présentait encore un taux de 0,67 mg par litre d'air expiré, soit 1,34 g par litre de sang.



Elle ne pourra finalement être entendue que le lendemain matin.