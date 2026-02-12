Elections municipales à Évreux : sécurité, fiscalité, proximité… les axes du programme « Évreux en mouvement »

Le candidat met en avant une ligne claire : agir sur des leviers concrets plutôt que lancer de grands projets d’aménagement. Une stratégie qui se veut pragmatique, avec des engagements chiffrés et des mesures opérationnelles.



La sécurité constitue le socle du programme. La liste annonce une présence 24h/24 et 7j/7 de 100 agents, associant policiers municipaux et médiateurs. À cela s’ajouterait le déploiement de 30 caméras supplémentaires et la modernisation du centre de supervision urbaine.



Des bornes d’urgence seraient installées dans les lieux jugés sensibles ou très fréquentés. L’éclairage public serait maintenu toute la nuit dans certains secteurs. Le programme prévoit également une intervention plus rapide en cas de dégradations, via les services municipaux ou en partenariat avec des associations.