Elections municipales à Évreux : sécurité, fiscalité, proximité… les axes du programme « Évreux en mouvement »


À un peu plus d'un mois du scrutin municipal, la liste « Évreux en mouvement » conduite par Samuel Brigantino dévoile ses priorités. Sécurité renforcée, maîtrise des dépenses publiques et recentrage sur les besoins du quotidien structurent l’essentiel du programme présenté aux habitants.



Jeudi 12 Février 2026 - 21:17


Samuel Brigantino, tête de liste d'Evreux en mouvement, avec quelques-uns de ses colistiers - Photo Evreux en moouvement
Le candidat met en avant une ligne claire : agir sur des leviers concrets plutôt que lancer de grands projets d’aménagement. Une stratégie qui se veut pragmatique, avec des engagements chiffrés et des mesures opérationnelles.

La sécurité constitue le socle du programme. La liste annonce une présence 24h/24 et 7j/7 de 100 agents, associant policiers municipaux et médiateurs. À cela s’ajouterait le déploiement de 30 caméras supplémentaires et la modernisation du centre de supervision urbaine.

Des bornes d’urgence seraient installées dans les lieux jugés sensibles ou très fréquentés. L’éclairage public serait maintenu toute la nuit dans certains secteurs. Le programme prévoit également une intervention plus rapide en cas de dégradations, via les services municipaux ou en partenariat avec des associations.

Finances : « dépenser mieux pour taxer moins »

Sur le plan budgétaire, la liste insiste sur la nécessité de contenir la fiscalité locale. Elle propose une maîtrise de la masse salariale municipale, un recentrage sur les missions jugées essentielles et une justification systématique des dépenses.

L’objectif affiché est double : optimiser les ressources existantes et éviter de nouvelles hausses d’impôts. Le programme évoque une gestion plus rigoureuse des finances, sans détailler à ce stade les économies chiffrées attendues.

Cadre de vie et urbanisme

Le document de campagne marque une rupture avec les « projets pharaoniques » au profit d’interventions de proximité. Voirie, trottoirs, sécurisation des déplacements et entretien des infrastructures existantes figurent parmi les priorités avancées.

La liste promet une attention particulière à la qualité de vie dans les quartiers, avec une action ciblée sur les aménagements du quotidien.

Santé et jeunesse

Pour lutter contre la désertification médicale, des mesures incitatives sont envisagées afin d’attirer de jeunes praticiens. L’amélioration de l’offre de soins de proximité est présentée comme un enjeu structurant pour la ville.

Côté jeunesse, le programme prévoit la création d’une scène « tremplin » destinée aux jeunes talents, qu’ils évoluent dans la musique, la danse ou les arts urbains. Des espaces dédiés pourraient être mis à disposition, avec un accompagnement par des éducateurs.

Au final, « Évreux en mouvement » construit sa campagne autour de trois piliers : sécurité renforcée, gestion budgétaire maîtrisée et amélioration concrète du quotidien. Une orientation qui mise sur la proximité et l’efficacité opérationnelle pour convaincre les électeurs ébroïciens.

> Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars.
 




