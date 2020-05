Eure : alcool, défaut de permis et d’assurance, la conductrice est verbalisée trois fois en 5 mois

Lors des vérifications, et après avoir été dépistée positive à l’alcool (1,50 g dans le sang), il s’est révélé que cette dame avait fait l’objet déjà, le 1er janvier dernier, d’une procédure pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique.



Plus récemment, le 30 avril, elle a été contrôlée pour les mêmes raisons (alcool, défaut de permis et d’assurance) avec le même véhicule.