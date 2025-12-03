Connectez-vous S'inscrire

Eure. Il chute d'une machine agricole : un homme de 55 ans blessé grièvement à Mesnil-en-Ouche


Un grave accident du travail s’est produit mercredi après-midi dans l’Eure. Un homme de 55 ans a fait une chute de plusieurs mètres alors qu’il travaillait sur une machine agricole. Il a été héliporté en urgence absolue à l’hôpital d’Évreux.



Mercredi 3 Décembre 2025 - 19:01


La victime a été évacuée en urgence absolue vers le centre hospitalier d'Evreux - Illustration infonormandie
La victime a été évacuée en urgence absolue vers le centre hospitalier d'Evreux - Illustration infonormandie
Route de la Bessinière, sur la commune de Mesnil-en-Ouche, les secours ont été mobilisés ce mercredi vers 14h35 pour une intervention particulièrement grave. Un homme a été retrouvé grièvement blessé et inconscient sur son lieu de travail, après une chute survenue dans un champ.

La victime, âgée de 55 ans, aurait chuté d’environ quatre mètres depuis une machine agricole utilisée pour le ramassage de pommes, précise le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Les premiers secours ont été prodigués par les sapeurs-pompiers de Bernay, rapidement rejoints par une équipe médicale.

Transport en urgence absolue à l’hôpital d’Évreux

Pris en charge sur place par le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR), l’homme a reçu les premiers soins d’urgence avant d’être transporté en urgence absolue vers le centre hospitalier Jean-Louis Debré à Evreux. 

Les circonstances exactes de l’accident restent à déterminer. La gendarmerie a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette chute, tandis que l’Inspection du travail a été informée des faits dans le cadre de la procédure prévue pour les accidents du travail.





