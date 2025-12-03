Eure. Il chute d'une machine agricole : un homme de 55 ans blessé grièvement à Mesnil-en-Ouche

Route de la Bessinière, sur la commune de Mesnil-en-Ouche, les secours ont été mobilisés ce mercredi vers 14h35 pour une intervention particulièrement grave. Un homme a été retrouvé grièvement blessé et inconscient sur son lieu de travail, après une chute survenue dans un champ.



La victime, âgée de 55 ans, aurait chuté d’environ quatre mètres depuis une machine agricole utilisée pour le ramassage de pommes, précise le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis27). Les premiers secours ont été prodigués par les sapeurs-pompiers de Bernay, rapidement rejoints par une équipe médicale.