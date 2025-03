Drogue. Un trafiquant présumé interpellé en flagrant délit sur un point de deal sur les Hauts-de-Rouen

Quelques jours plus tôt, lundi, un autre individu a été arrêté dans le même quartier. Contrairement au premier mis en cause, celui-ci n’avait aucun antécédent judiciaire. Lors de la perquisition à son domicile, les policiers ont découvert un fusil à canon scié. Présenté au parquet dès le lendemain, il a opté pour une procédure de plaider-coupable.



Ces deux interpellations s’inscrivent dans le cadre des opérations menées par la police sous l’autorité du parquet, dans une volonté affirmée de lutter contre le narco-trafic. Elles s’insèrent également dans le plan départemental de restauration de la sécurité du quotidien, récemment présenté par le préfet, le directeur interdépartemental de la police et le commandant de région de la gendarmerie.