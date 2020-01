Deux enfants de 12 et 13 ans arrêtés à Évreux : ils sont suspectés de deux cambriolages et d’une tentative

Les investigations ont permis de les impliquer dans un autre vol par effraction, commis un peu plus tôt dans une pharmacie de la rue Jean-Moulin, dans le quartier de la Madeleine (le fond de caisse a été dérobé) et une tentative de cambriolage à la pharmacie du Marché, rue Voltaire. Les auteurs ont dégradé le volet roulant mais ne sont pas parvenus à s’introduire dans l’officine.



Le plus âgé des adolescents a été placé en garde à vue, le plus jeune en retenue compte tenu de son âge le temps d’être auditionnés par les enquêteurs.