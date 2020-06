Des déchets ménagers s'enflamment dans l'usine Vesta à Grand-Quevilly : l'incendie est en cours d'extinction

Les équipes du service départemental d'incendie et de secours (SDIS76) étaient toujours sur place vers 17 heures. Trois lances incendie et un canon à eau ont été déployés pour lutter contre le sinistre qui est maintenant maîtrisé et en cours d'extinction.



Aucun blessé n'est à déplorer. Le personnel de l'usine a été mis en sécurité.



Le dégagement de fumée est désormais résorbé. Les sapeurs-pompiers ont mis en place un réseau de mesures d'air ambiant autour du foyer, indique encore la préfecture.



L'usine VESTA est la seule unité du département de la Seine-Maritime à être équipée pour réceptionner et incinérer les déchets d'activités de soins.



Sa capacité d'incinération s'élève à 325 000 tonnes par an. Elle est pour cela dotée de trois lignes d'incinération identiques qui traitent chacune 14,5 tonnes de déchets par heure. Les fours brûlent les déchets en auto-combustion 24h/24, tous les jours de l'année.



Plus d'infos à venir sur infoNormandie