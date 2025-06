Congrès des sapeurs-pompiers de l’Eure : Le Neubourg se transforme en caserne géante le 14 juin

Le congrès se poursuivra à partir de 11h30, place Dupont de l’Eure, avec l’inauguration du village d’exposition, véritable vitrine du monde pompier. Sur place, petits et grands pourront découvrir :

• Une trentaine de véhicules d’intervention, anciens et modernes, dont certains en démonstration.

• Le Carrahéros, un bus pédagogique et ludique, avec un parcours mini-pompier pour les enfants et des défis pour les adultes, ponctués de lots à gagner.

• Une vingtaine de stands autour de la prévention, de la photographie, de la promotion du territoire ou encore des ateliers gestes qui sauvent.

• Les équipes spécialisées des sapeurs-pompiers (GRIMP, plongeurs, cynotechniques…) seront également présentes pour des démonstrations.

• Les JSP et les pompiers du centre du Neubourg proposeront eux aussi plusieurs animations.