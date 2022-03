Concert de soutien au peuple ukrainien samedi 26 mars à Grand-Quevilly

Samedi 26 mars, de 16h00 à 19h30, la Ville de Grand-Quevilly (Seine-Maritime) accueille un concert de soutien au peuple ukrainien, à l’Espace Jeunesse situé 70 rue des Martyrs de la Résistance.



Le concert est organisé par l'association Viz'Arts. Des artistes confirmés se présenteront sur scène tels que Mikka Baltresca, accompagné de Miss Punky, suivis de Claire Roignant et son groupe CGem & Fee DEE. L'animation sera assurée par Lého Mafo.



Le prix de l'entrée est libre et sera intégralement reversé à la Croix-Rouge française afin d'acheter des produits de première nécessité et de financer leur acheminement jusqu'aux réfugiés Ukrainiens.