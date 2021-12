Combat de sabre dans un jardin public à Rouen : le professeur et son élève interpellés par la police

L'homme, un rouennais de 38 ans, s'exécute immédiatement. Il explique alors être professeur d'arts martiaux, en particulier de muay-boran, et être contraint de s'entraîner à l'extérieur avec son élève qui n'a pas de pass sanitaire. L'élève, lui, est âgé de 20 ans et demeure à Saint-Etienne-du-Rouvray.



Deux autres sabres, un en bois et un autre en plastique, ont également été découverts sur le lieu d'entraînement situé à proximité d'un groupe d'enfants de 5 à 10 ans qui jouaient au ballon, selon une source policière.



Le professeur a été invité à se présenter à l'hôtel de police pour être auditionné. Il a été ensuite laissé libre. Les armes de catégorie D ont été confisquées le temps de procéder à quelques vérifications.