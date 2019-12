Collision entre trois véhicules dans l’Eure : quatre jeunes gens blessés

Un accident de la route a fait quatre blessés dans la soirée du samedi 14 décembre dans l’Eure. Trois voitures de tourisme sont entrées en collision peu avant 22 heures sur la Départementale 39, à Sainte-Opportune-du-Bosc, près du Neubourg.



Les sapeurs-pompiers du Neubourg, d’Amfreville-la-Campagne et de Brionne, appelés sur les lieux, ont pris en charge quatre blessés, deux femmes de 18 et 20 ans et deux hommes de 19 et 29 ans. Ils ont été transportés en urgence relative au centre hospitalier de Cambolle à Évreux.



Trois autres occupants des voitures impliquées sont indemnes, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Selon les premières constatations, l’un des véhicules a percuté deux voitures arrivant en sens inverse, et a terminé sa course dans un champ en bordure de la route.



La gendarmerie a ouvert une enquête qui devrait permettre d’établir les circonstances de l’accident.