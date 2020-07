Circulation : 621 km de bouchons à midi sur la route des vacances

Ce samedi 25 juillet est classé rouge au niveau national dans le sens des départs, vert au niveau national et orange sur l'arc méditerranéen et dans le Grand Ouest (sauf Bretagne) dans le sens des retours.



Le pic des bouchons a été atteint à 12h20 avec 621 km au niveau national.



« La situation est conforme aux prévisions. Le pic est inférieur au samedi 27 juillet 2019 (697 km), et au samedi 18 juillet 2020 (641 km) », indique Bison Futé.



Les principales difficultés de circulation enregistrées sont sur les autoroutes A7 et A10.