Alcool, menace, bousculade ... Tous les ingrédients d'une confrontation entre voisins à Evreux

A leur arrivée sur les lieux, les policiers vont constater que les deux protagonistes sont alcoolisés. L'auteur des menaces est contrôlé avec un taux de 1,22 grammes par litre de sang. Les déclarations des mis en cause permettront aux forces de l'ordre de faire la lumière sur cette affaire.



L'homme de 29 ans explique qu'il est hébergé par la mère de sa compagne. Il aurait été alerté par un différend entre sa belle-mère et l'homme avec qui elle entretient une relation, à savoir l'homme de 57 ans. C'est dans ce contexte, et pour défendre sa belle-mère, qu'il dit être intervenu et avoir menacé et frappé le quinquagénaire avec un pistolet airsoft.



L'auteur des faits a finalement été interpellé et placé en garde à vue. Laissé libre à l'issue de son audition, il devra répondre à une convocation en justice en vue d'une composition pénale le 9 février 2022.