A13 : de nouveaux dispositifs pour contrôler les poids lourds et autocars malgré la fin des péages

C’est l’un des effets collatéraux de la mise en place du flux libre sur l’A13 : sans barrière de péage, les contrôles routiers traditionnels ont disparu. Jusqu’ici, près de 1 000 véhicules par an étaient inspectés au niveau des péages dans l’Eure et le Calvados, représentant environ 20 % de l’activité annuelle des contrôleurs de la DREAL Normandie.



Pour autant, l’État ne compte pas laisser le champ libre aux infractions. Il mise désormais sur une nouvelle génération d’outils de contrôle, plus mobiles et mieux adaptés aux contraintes du trafic.