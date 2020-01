A Rouen, le chauffard fait courir des risques à ses passagers, dont un bébé de 2 mois, et à deux motards de la police

Les motards lui font signe de s’arrêter, mais l’automobiliste accélère et prend la fuite par la rue Jean-Ango en sens interdit. Pour des raisons de sécurité, les policiers restent loin derrière. Le fuyard s’engage ensuite dans la rue de Constantine et met en danger des enfants et leur institutrice qui traversent sur un passage piétons.



Plus loin, la Renault Laguna se retrouve bloquée par une voiture qui sort d’un parking. Un des motards en profite pour se positionner devant la voiture du chauffard. Mais se voyant coincé, ce dernier n’hésite pas alors à percuter la voiture qui sort du parking provoquant en même temps la chute de la moto. Il enclenche alors la marche arrière pour essayer de se dégager et percute à ce moment-là le deuxième motard qui s’est positionné derrière lui. Le fonctionnaire est blessé à un coude et à un genou.