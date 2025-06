À Flers, dans l’Orne, l’Auberge des Vieilles Pierres, reprise par de nouveaux gérants, inaugurée jeudi

Dans deux jours, l’Auberge des Vieilles Pierres, bien connue des amateurs de gastronomie dans l’Orne, est officiellement inaugurée en présence de plusieurs élus et acteurs locaux, dont Hervé Morin, président de la Région Normandie et de la Foncière de Normandie, et Yves Goasdoué, maire de Flers.



L’établissement, repris fin 2024 après le départ à la retraite de ses anciens gérants M. et Mme Cesbron, connaît une nouvelle vie grâce à l’intervention de la Foncière de Normandie. Sollicitée en juillet 2024 pour débloquer une situation de transmission difficile, la Foncière a racheté les murs du restaurant (300 000 €) pour permettre à Julien et Charlotte Auvray, frère et sœur, d’acquérir le fonds de commerce.