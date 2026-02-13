Connectez-vous S'inscrire

Le Havre : feu de compteur électrique dans un immeuble, trois personnes relogées


Un feu s’est déclaré ce vendredi en début de soirée dans un immeuble d’habitation au Havre (Seine-Maritime). L’incendie, rapidement maîtrisé, n’a pas fait de victime.



Vendredi 13 Février 2026 - 21:48


Le feu a éteint au moyen d'une lance. Aucun blessé n'est à déplorer - Illustration
Le feu a éteint au moyen d'une lance. Aucun blessé n'est à déplorer - Illustration
Les sapeurs-pompiers sont intervenus rue Jules-Lecesne, dans un bâtiment collectif. À leur arrivée, un feu de compteur électrique s’était déclaré dans le hall d’un appartement situé au deuxième étage.

Incendie circonscrit au moyen d’une lance

Le sinistre a été éteint à l’aide d’une lance à incendie. Les secours ont procédé aux vérifications d’usage afin d’écarter tout risque de reprise du feu et de propagation aux logements voisins.

Aucune victime n’est à déplorer. Trois personnes ont toutefois été impactées par le sinistre. Elles ont dû quitter temporairement leur logement et se sont relogées par leurs propres moyens.





Mots clés : enquête, faits divers, incendie, Le Havre, police, pompiers, Seine-Maritime




EN CE MOMENT | EN UNE | Repères | L'ESSENTIEL | YVELINES | INFO-ROUTE | Le journal des municipales 2026 | ENVIRONNEMENT | L'Info en continu | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | EURE | LOISIRS | En bref | Elections législatives 2024 | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | Notifications | Articles à écouter

Plus de prévisions: oneweather.org
http://

Le Havre : feu de compteur électrique dans un immeuble, trois personnes relogées

13/02/2026

Bolbec : il conduisait malgré une suspension de permis et positif à la cocaïne

13/02/2026

Eure : le maire de Merey s’exprime après sa mise en cause dans une affaire de stupéfiants liée à son fils

13/02/2026

Elections municipales à Évreux : sécurité, fiscalité, proximité… les axes du programme « Évreux en mouvement »

12/02/2026

Le Havre : appel à témoins après la disparition inquiétante d’un jeune homme de 19 ans

12/02/2026

Saisie sur le port de Cherbourg : 8,4 tonnes de cigarettes de contrebande parmi les pommes de terre

12/02/2026

Elle avait blessé grièvement un enfant de 5 ans à Darnétal : la conductrice retrouvée et condamnée

12/02/2026

Bolbec. Positif au cannabis, son permis est retenu et sa voiture part en fourrière

12/02/2026

Trois mineurs interpellés à Saint-Étienne-du-Rouvray dans une Clio volée

12/02/2026

A Rouen, une voiture percute un coffret de gaz et s'enflamme : l'automobiliste est décédé

11/02/2026

Le maire de Merey, dans l'Eure, renvoyé devant la justice dans une affaire de stupéfiants

11/02/2026

Seine-Maritime : sans permis et à plus de 100 km/h dans les rues de Canteleu, après un refus d'obtempérer

11/02/2026

Circulation très compliquée ce matin entre Rouen et l’A150 en raison d’un chantier

11/02/2026

Une habitation en proie aux flammes à Berville-en-Caux : cinq occupants relogés

10/02/2026

Mantes-la-Jolie : deux fuyards arrêtés après un refus d’obtempérer et un spectaculaire accident sur l’A13

10/02/2026

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026

Montivilliers : un homme arrêté en pleine nuit avec du cuivre fraîchement dérobé

10/02/2026

Eure : la première pierre du futur centre de secours de Vexin-sur-Epte est posée

10/02/2026

Sotteville-lès-Rouen – Il revendait en ligne des jetons de lavage volés à Saint-Etienne-du-Rouvray

10/02/2026

Seine-Maritime : mort d’un motard ce matin après une sortie de route sur la rocade nord près du Havre

10/02/2026
Afficher plus d'articles

Temoin-d-un-evenement_r30.html
.
Vous présentez une liste aux élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans votre commune ? Faites-le savoir aux lecteurs de infoNormandie.com. Contactez-nous à cette adresse mail : contact@infonormandie.com (Cliquer sur Municipales 2026)
.

Le journal des municipales 2026

La voiture fait des tonneaux près d'Évreux : éjecté, un ado de 15 ans en urgence absolue

08/02/2026 -

Yvelines : un adolescent percute une voiture de police lors d'un rodéo moto à Maurecourt

09/02/2026 -

Yvelines : deux hommes surpris en plein cambriolage dans un pavillon à Maisons-Laffitte

10/02/2026 -

A Rouen, une voiture percute un coffret de gaz et s'enflamme : l'automobiliste est décédé

11/02/2026 -

Seine-Maritime : mort d’un motard ce matin après une sortie de route sur la rocade nord près du Havre

10/02/2026 -
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen