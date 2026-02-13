Le Havre : feu de compteur électrique dans un immeuble, trois personnes relogées

Le sinistre a été éteint à l’aide d’une lance à incendie. Les secours ont procédé aux vérifications d’usage afin d’écarter tout risque de reprise du feu et de propagation aux logements voisins.



Aucune victime n’est à déplorer. Trois personnes ont toutefois été impactées par le sinistre. Elles ont dû quitter temporairement leur logement et se sont relogées par leurs propres moyens.