Le Havre : feu de compteur électrique dans un immeuble, trois personnes relogées

Les sapeurs-pompiers sont intervenus rue Jules-Lecesne, dans un bâtiment collectif. À leur arrivée, un feu de compteur électrique s’était déclaré dans le hall d’un appartement situé au deuxième étage.
Incendie circonscrit au moyen d’une lance
Le sinistre a été éteint à l’aide d’une lance à incendie. Les secours ont procédé aux vérifications d’usage afin d’écarter tout risque de reprise du feu et de propagation aux logements voisins.
Aucune victime n’est à déplorer. Trois personnes ont toutefois été impactées par le sinistre. Elles ont dû quitter temporairement leur logement et se sont relogées par leurs propres moyens.
Aucune victime n’est à déplorer. Trois personnes ont toutefois été impactées par le sinistre. Elles ont dû quitter temporairement leur logement et se sont relogées par leurs propres moyens.