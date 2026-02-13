Connectez-vous S'inscrire

Bolbec : il conduisait malgré une suspension de permis et positif à la cocaïne


Un automobiliste de 42 ans a été interpellé jeudi soir sur la RD6015, à Bolbec, alors qu’il circulait malgré une suspension de permis prononcée l’an dernier. Le dépistage a révélé une consommation récente de cocaïne.



Vendredi 13 Février 2026 - 14:33


Le contrôle a eu lieu sur la D6015 - Illustration DGPN
Le contrôle a eu lieu dans la soirée de jeudi après qu’un équipage du commissariat de police de Bolbec (Seine-Maritime) a repéré un défaut d’éclairage arrière sur le véhicule.

Lors des vérifications, les policiers ont constaté que le conducteur, domicilié dans le secteur, faisait l’objet d’une suspension de permis depuis août 2025, consécutive à une précédente infraction liée aux stupéfiants.

Le véhicule qu’il conduisait était par ailleurs immobilisé par décision judiciaire et circulait avec un contrôle technique périmé.

Testé positif à la cocaïne

Soumis à un dépistage salivaire, le quadragénaire a été testé positif à la cocaïne. Il a reconnu avoir consommé des stupéfiants quelques jours auparavant.

Interpellé et placé en garde à vue sur décision d’un officier de police judiciaire, il devra répondre de conduite malgré une suspension de permis et de récidive de conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Le véhicule a été placé en fourrière dans un garage de la commune de Lanquetot.

Une enquête est en cours sous l’autorité du parquet compétent.
 





